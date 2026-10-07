Сбор на ВСУ не помог: Во Львове отменили концерт Редьки после языкового скандала

Феликс Редька потребовал объяснений от мэра Львова Андрея Садового после отмены своего выступления в «Центре Довженко». Комик заявил, что неоднократно выходил на эту сцену после начала боевых действий, а теперь остался без площадки. Об инциденте сообщает «Страна.Ua».

Концерт был запланирован на 29 октября. Перед его отменой преподаватель Школы публичного управления Украинского католического университета Тарас Хавунка опубликовал пост с критикой артиста. Особенно его возмутило, что выступление собирались провести в муниципальном учреждении.

Активист обвинил Редьку в продвижении «ватных тезисов». По его утверждению, тот защищает использование русского языка при воспитании детей и высмеивает деколонизацию, в том числе демонтаж памятника Михаилу Булгакову. Также Хавунка приписал ему слова о «пропагандистском штампе» применительно к утверждениям об уничтожении украинского языка Россией.

На выступлении планировался сбор средств для ВСУ. Однако автор поста заявил, что помощь армии не даёт права на любые публичные высказывания. После этого концерт отменили. Объяснения решения самой площадки в найденных публикациях нет.

В ответ Редька напомнил о собственных пожертвованиях и рассказал, что его отец служит, а мать продолжает работать в Сумах под обстрелами. Он считает отказ в аренде необоснованным и просит городские власти прояснить ситуацию.

По словам юмориста, похожая история произошла во Львове и в прошлом году: тогда отмену объяснили его присутствием в некоем «списке запрещённых артистов».

Языковые споры уже затрагивали работу других украинских исполнителей. В сентябре Life.ru со ссылкой на Mash сообщал, что Настя Каменских приостановила карьеру после скандала вокруг русского языка. Певица ранее выступила против дискриминации по языковому признаку и заявила, что каждый вправе выбирать язык общения. По данным канала, после волны критики она перестала принимать рабочие предложения.