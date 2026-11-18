Установка видеокамеры возле входа в квартиру может обернуться штрафом до 200 тысяч рублей и даже лишением свободы, если устройство будет фиксировать частную жизнь соседей. О юридических ограничениях при организации домашнего видеонаблюдения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Закон разрешает жильцам устанавливать камеры для охраны собственного имущества без согласования с соседями. Однако объектив должен охватывать исключительно личный вход и небольшую площадку перед ним.

«Камера должна фиксировать только пространство непосредственно у вашей входной двери и то, что происходит перед ней. Например, кто подходит к вашей двери», — пояснила специалист.

Оборудование необходимо размещать открыто. Прятать его в стенах, светильниках или других предметах нельзя. Кроме того, наблюдение должно быть направлено на обеспечение безопасности, а не на отслеживание перемещений конкретных жильцов.

В объектив не должны попадать соседские двери, окна, балконы и внутреннее пространство чужих квартир. Подобная съёмка может расцениваться как вмешательство в частную жизнь. Если на записи можно установить личность человека, видеоматериал также может считаться персональными данными.

Нарушителю грозит требование демонтировать устройство. Кроме того, за незаконную обработку персональных данных предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. А сбор сведений о частной жизни без согласия человека может повлечь ответственность по статье 137 УК РФ — вплоть до двух лет лишения свободы. Особенно серьёзными последствия могут стать, если записи попадут в интернет или общедомовые чаты.