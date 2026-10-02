Сборная Германии одержала первую победу при Клоппе

Сборная Германии одержала первую победу после назначения Юргена Клоппа главным тренером. В третьем туре группового этапа Лиги наций немцы в Мюнхене обыграли Сербию со счётом 2:0.

Первый гол хозяева забили на 39-й минуте — отличился Том Бишоф. После перерыва преимущество Германии увеличил Флориан Вирц, поразивший ворота сербов на 61-й минуте.

Клопп возглавил немецкую сборную в июле. До победы над Сербией его команда успела сыграть вничью с Нидерландами — 1:1, а затем уступила Греции на своём поле со счетом 0:1.

В другом матче игрового дня Нидерланды сыграли вничью с Грецией — 2:2. Голландцы уступали после первого тайма с разницей в два мяча, но сумели избежать поражения и сохранить беспроигрышную серию.

После трёх туров Германия имеет четыре очка и занимает третье место в группе. Греция лидирует с семью очками, Нидерланды идут вторыми с пятью. Сербия проиграла все три встречи и остаётся без набранных очков.

Следующие матчи команды проведут 4 октября: Германия сыграет в гостях с Грецией, а Сербия встретится на выезде с Нидерландами. Две лучшие сборные группы выйдут в четвертьфинал Лиги наций, последние команды покинут элитный дивизион, а третьим предстоят переходные матчи за сохранение места в нём.

Ранее Life.ru рассказывал, что наставник немцев Клопп резко отреагировал на появившиеся в соцсетях заявления о том, что национальная команда якобы «недостаточно немецкая» и «недостаточно белая». Наставник назвал подобные рассуждения глупостью и отказался уделять внимание их авторам.