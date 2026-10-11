Сборная России по дзюдо вышла в финал командного ЧМ в Баку

Сборная России по дзюдо вышла в финал смешанного командного турнира чемпионата мира в Баку. В полуфинале россияне победили Узбекистан со счётом 4:3.

После шести основных схваток счёт был равным, поэтому судьбу встречи решил дополнительный поединок. Жребий вновь свёл Инала Тасоева с Музаффарбеком Туробоевым в категории свыше 90 килограммов.

Россиянин одержал победу и принёс национальной команде решающий четвёртый балл. Ранее свои схватки также выиграли Дарья Речкалова и Тамара Лищенко.

Поражения потерпели Буян-Херел Санаа, Мансур Лорсанов и Наталья Елкина. Несмотря на это, сборная России сохранила шансы на золото благодаря дополнительной встрече. В финале россияне встретятся с командой Японии.

Командный турнир завершает программу мирового первенства в Баку. Чемпионат проходит с 4 по 11 октября, а российские спортсмены впервые за несколько лет выступают на нём с национальными флагом и гимном.

Ранее Life.ru сообщал, что Инал Тасоев принёс России первое золото чемпионата мира в Баку. В финале категории свыше 100 килограммов он досрочно победил азербайджанца Ушанги Кокаури. Этот титул стал для 28-летнего россиянина уже третьим золотом мировых первенств.