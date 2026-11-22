Сборная России по карате завоевала бронзовые медали командного Кубка мира в китайском Ханчжоу. В решающем поединке за третье место россияне уверенно обыграли команду Ирана со счётом 3:0.

Награды российские спортсмены получили в дисциплине «кумите», где участники сражаются друг с другом на татами. Встреча с иранцами завершилась без единого поражения российской команды.

Путь к финалу для россиян преградила сборная Черногории. В полуфинале российские каратисты уступили соперникам со счётом 1:3, после чего получили возможность побороться за бронзу.

Золотые медали турнира завоевала сборная Черногории, серебро досталось команде Турции. Российские спортсмены выступали под флагом Всемирной федерации карате (WKF).

Кубок мира проходит в Ханчжоу с 20 по 22 ноября. В соревнованиях принимают участие 80 команд из 42 стран, а всего разыгрываются четыре комплекта наград.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша не допустила 21 российского каратиста на молодёжный чемпионат мира. Спортсмены собирались выступить на турнире в Бельско-Бяле под обозначением Всемирной федерации карате, однако принимающая сторона отказала им в регистрации. В Федерации карате России подчеркнули, что претензий к международной организации не имеют.