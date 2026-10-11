Сборная России разгромила Киргизию со счётом 8:0 на ЧМ по микрофутзалу

Сборная России по микрофутзалу разгромила команду Киргизии со счётом 8:0 и завершила групповой этап чемпионата мира с тремя победами. Матч состоялся в Калуге и позволил хозяевам турнира занять первое место в квартете А.

Россияне не оставили соперникам шансов отличиться, отправив в их ворота восемь безответных мячей. Эта встреча стала для национальной команды третьей подряд, завершившейся без пропущенных голов. Благодаря результату отечественные спортсмены уверенно преодолели предварительную стадию соревнований.

Ранее хозяева первенства обыграли Бразилию со счётом 2:0. Затем последовала ещё более крупная победа над Шри-Ланкой, которой забили сразу 19 мячей. Таким образом, за три поединка российская сборная отличилась 29 раз, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

По итогам группового раунда команда получила право выступить в полуфинале. Её соперником стал Казахстан, а вторую путёвку в решающий матч разыгрывали представители Кот-д’Ивуара и Бразилии. Заключительные встречи чемпионата мира запланированы на 11 октября.

Турнир впервые проводится на территории России. Участие в нём принимают восемь сборных, включая команды Индии и Белоруссии. Российские микрофутболисты выступают под национальным флагом и с государственным гимном.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке первого в истории России чемпионата мира по микрофутзалу. Организаторы выбрали местом проведения соревнований Калугу, а даты турнира назначили на 6–12 октября. В число участников включили восемь национальных команд из Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Для российских спортсменов первенство стало возможностью побороться за международный титул на домашней площадке.