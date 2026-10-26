Сборная России U15 одержала четвёртую победу подряд на турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу среди игроков не старше 15 лет разгромила команду Афганистана со счётом 8:0 на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. Россияне одержали четвёртую победу подряд, а за их выступлением наблюдал бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Встреча прошла 26 октября в Олимпийском спортивном комплексе в Говсане. Уже в первом тайме подопечные Дениса Первушина отправили в ворота соперника семь безответных мячей, практически решив исход встречи до перерыва.

Главным героем матча стал Илья Храбрый, оформивший хет-трик. Матвей Родионов отличился дважды, ещё по одному голу записали на свой счёт Анатолий Цимин, Матвей Абдулхаликов и Егор Люсин.

Особое внимание привлекло присутствие на игре Арсена Венгера, который сейчас занимает должность руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА. Легендарный французский специалист лично наблюдал за выступлением российских юниоров.

После четырёх туров сборная России лидирует в своей группе с 12 очками. Ранее команда разгромила Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0) и Джибути (13:0). Таким образом, россияне забили уже 40 голов на турнире и пока не пропустили ни одного.

Следующим соперником станет Турция. Встреча запланирована на вечер 26 октября и завершит предварительный групповой этап для российской команды.

Турнир проводится в формате 8 на 8 на уменьшенных полях. Каждый матч длится 40 минут — два тайма по 20 минут. Всего в соревнованиях участвуют 189 сборных, которые затем распределятся по нескольким уровням плей-офф.

Это первый с 2022 года турнир под эгидой ФИФА, на котором выступает российская футбольная сборная. Юноши играют под национальным флагом, а перед матчами звучит гимн России.