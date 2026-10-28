Сборная России U15 проиграла Мексике и вылетела с ЧМ FIFA

Юношеская сборная России проиграла Мексике со счётом 2:3 в матче 1/16 финала чемпионата мира фестиваля ФИФА в Азербайджане. Команда прекратила борьбу за победу в турнире, однако продолжит выступление в матчах за места.

Встреча прошла в Олимпийском спортивном комплексе в посёлке Говсан. У россиян отличились Арсен Бестаев на 30-й минуте и Матвей Родионов на 35-й.

Следующим соперником российской команды станет проигравший в паре Гана — Республика Корея.

Соревнования проходят в формате восемь на восемь на уменьшенных полях. Матч состоит из двух таймов по 20 минут. По регламенту каждая сборная проведёт десять встреч: поражение переводит команду в другую ветку турнирной сетки.

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении российских юношей на турнир под эгидой ФИФА впервые с 2022 года. Сборная игроков не старше 15 лет выступает в Азербайджане под национальным флагом, а перед матчами звучит гимн России.