Сборная России выиграла медальный зачёт этапа Кубка мира по плаванию в Ташкенте

Российские пловцы одержали убедительную победу в общем медальном зачёте этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в столице Узбекистана Ташкенте. Национальная команда продемонстрировала впечатляющее выступление, завоевав в общей сложности 20 наград.

На счету российских спортсменов пять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых медалей. Такой результат позволил сборной России уверенно занять первое место в общем зачёте. Вторую строчку заняла команда Китая с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами, а замкнули тройку лидеров представители Бельгии, завоевавшие четыре золота, три серебра и две бронзы.

Главным героем этапа стал Егор Корнев, который завоевал сразу две золотые медали. Российский спринтер одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем, а также стал лучшим в зрелищном заплыве на 50 метров баттерфляем.

Отличились и российские брассисты: Кирилл Пригода выиграл дистанцию 100 метров брассом, Ралина Гилязова первенствовала на спринтерской дистанции 50 метров брассом, а Евгения Чикунова стала обладательницей золота на 200 метрах этим стилем. Особенно ценной победа Чикуновой стала с учётом того, что двукратная чемпионка мира традиционно специализируется именно на длинных дистанциях брассом и входит в число мировых лидеров в этой дисциплине.

Этап Кубка мира в Ташкенте проходил с 8 октября и стал важной частью международной серии соревнований по плаванию на короткой воде. Турниры Кубка мира FINA традиционно собирают сильнейших пловцов планеты и являются важным этапом подготовки к главным стартам сезона. Соревнования проходят в 25-метровых бассейнах, где скорости выше, а результаты часто превосходят показатели на длинной воде.

Особое символическое значение имело то обстоятельство, что российские спортсмены выступали под флагом своей страны, а в честь их побед звучал национальный гимн России. Это стало важным этапом в процессе возвращения отечественного плавания на ведущие международные соревнования после периода ограничений. Спортсмены отмечали, что возможность представлять свою страну с полной атрибутикой придаёт им дополнительную мотивацию и является признанием их мастерства на мировой арене.

Дистанцию 100 м вольным стилем Корнев выиграл не один — вместе с ним одинаковое время показал австралиец Кэмерон Макэвой. Спортсмены разделили золотую награду.