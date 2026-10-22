Сбой в бизнес-мышлении: Предприниматель осуждён за покупку земли «по скидке» в 99%
В Приморье бизнесмена осудили за покупку земли на 22 млн за 12 тысяч
Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru
В Приморском крае директор коммерческой фирмы получил пять лет лишения свободы условно за незаконную покупку земельного участка стоимостью 22 млн рублей всего за 12 тысяч. О вынесенном приговоре по делу о мошенничестве в особо крупном размере сообщили в региональной прокуратуре.
Как установил суд, предприниматель арендовал землю для сельскохозяйственных нужд, однако использовать её по назначению не собирался. Вместо этого он решил оформить территорию в собственность на льготных условиях, хотя законных оснований для такой сделки не имел.
Для реализации схемы бизнесмен направил в администрацию Артёмовского городского округа заявление о выкупе участка без торгов, указав недостоверные сведения. В результате ему удалось приобрести более 2,4 гектара земли в селе Оленье за 12 тыс. рублей при его рыночной стоимости 22 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
Суд признал жителя Владивостока виновным по статье о мошенничестве. Помимо пятилетнего условного срока, ему назначили четыре года испытательного периода и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки прокуратуры Артёма. Саму землю удалось вернуть муниципалитету ещё до вынесения приговора после удовлетворения соответствующего иска.
Ранее Life.ru сообщал о сносе коттеджного посёлка «Буревестник» под Туапсе из-за нарушений земельного законодательства. Суд постановил изъять в пользу Краснодарского края 65 участков, расположенных на особо охраняемой природной территории, а возведённые на них дома признал самовольными постройками. При этом владельцы недвижимости утверждают, что приобретали землю законно, а разрешения на строительство получали через муниципальные органы.