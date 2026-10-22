Сбой в бизнес-мышлении: Предприниматель осуждён за покупку земли «по скидке» в 99%

В Приморском крае директор коммерческой фирмы получил пять лет лишения свободы условно за незаконную покупку земельного участка стоимостью 22 млн рублей всего за 12 тысяч. О вынесенном приговоре по делу о мошенничестве в особо крупном размере сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, предприниматель арендовал землю для сельскохозяйственных нужд, однако использовать её по назначению не собирался. Вместо этого он решил оформить территорию в собственность на льготных условиях, хотя законных оснований для такой сделки не имел.

Для реализации схемы бизнесмен направил в администрацию Артёмовского городского округа заявление о выкупе участка без торгов, указав недостоверные сведения. В результате ему удалось приобрести более 2,4 гектара земли в селе Оленье за 12 тыс. рублей при его рыночной стоимости 22 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Суд признал жителя Владивостока виновным по статье о мошенничестве. Помимо пятилетнего условного срока, ему назначили четыре года испытательного периода и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки прокуратуры Артёма. Саму землю удалось вернуть муниципалитету ещё до вынесения приговора после удовлетворения соответствующего иска.