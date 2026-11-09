Украинские военные и сотрудники СБУ требуют деньги у предпринимателей в Херсонской области, угрожая ударами по их объектам, сообщил военкор RT Филипп Прокудин. По его словам, для давления на бизнес они атакуют торговые точки и гражданскую инфраструктуру.

С такими действиями столкнулись, в частности, жители Новой Каховки. Они утверждают, что в городе уже не осталось целых магазинов. Для запугивания населения СБУ также привлекает блогеров-националистов.

«Мы для них никто. Мы для них, получается, мясо, которое надо уничтожить, и они нас не считают за людей», — рассказал один из местных жителей.