СБУ и ВСУ вымогают деньги у бизнеса в Херсонской области, угрожая ударами
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Украинские военные и сотрудники СБУ требуют деньги у предпринимателей в Херсонской области, угрожая ударами по их объектам, сообщил военкор RT Филипп Прокудин. По его словам, для давления на бизнес они атакуют торговые точки и гражданскую инфраструктуру.
С такими действиями столкнулись, в частности, жители Новой Каховки. Они утверждают, что в городе уже не осталось целых магазинов. Для запугивания населения СБУ также привлекает блогеров-националистов.
«Мы для них никто. Мы для них, получается, мясо, которое надо уничтожить, и они нас не считают за людей», — рассказал один из местных жителей.
Ранее российские силовики связали подразделение украинской разведки «Химера» с ударами по гражданским объектам в Херсонской области. В частности, оно могло быть причастно к атаке на кафе и гостиницу в селе Хорлы в новогоднюю ночь.