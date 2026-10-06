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Регион
Опубликовано 6 октября, 14:14

СБУ при содействии ФБР задержала в Киеве админа Telegram-канала

Обложка © Пресс-служба СБУ

Обложка © Пресс-служба СБУ

В Киеве задержали создателя Telegram-канала, которого заподозрили в призывах к терактам против украинских и зарубежных правоохранителей. Об этом заявила СБУ, уточнив, что операция проходила при содействии ФБР США.

Химлаборатория в доме задержанного. Фото © Пресс-служба СБУ

Химлаборатория в доме задержанного. Фото © Пресс-служба СБУ

По версии украинской спецслужбы, мужчина распространял среди подписчиков материалы об изготовлении взрывчатки и призывал совершать нападения. Сам Telegram-канал после задержания админа заблокировали.

Фигуранта настигли по месту жительства. Как утверждает СБУ, в квартире он оборудовал лабораторию, где работал с химическими веществами. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование, компьютерную технику и другие предметы, которые приобщили к материалам дела. Задержанному вменяют публичные призывы к совершению теракта и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Он находится под стражей, следствие также устанавливает возможных сообщников.

«Пакет бросил!» ФСБ показала погоню за готовившим теракт у оборонного предприятия
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Ранее Life.ru сообщал, что в Тамбове задержали мужчину, которого подозревают в подготовке подрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия. По данным ФСБ, он сам вышел на связь с куратором в мессенджере.

Больше новостей о задержаниях и предотвращённых терактах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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