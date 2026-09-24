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Опубликовано 23 сентября, 23:38

СБУ провела обыски у митрополита Пимена по госизмене из-за богослужений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vosilich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vosilich

Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Ровенскому и Острожскому Пимену. Следственные действия проходят в рамках дела о государственной измене. Об обысках сообщил Telegram-канал «Первый казацкий».

По информации канала, силовики проводят следственные действия, при этом сам митрополит проходит по делу в качестве свидетеля.

«Для обоснования обысков было создано дело «государственная измена». По делу архиерею дали статус свидетеля», — говорится в публикации.

По данным канала, поводом для расследования стали богослужения митрополита и духовенства в Горненском монастыре на Святой земле. Обитель находится в ведении Русской духовной миссии в Иерусалиме.

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Лия Мурадьян
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