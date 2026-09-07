СБУ убила сотрудника Центра спецопераций Министерства госбезопасности ДНР

Украинские спецслужбы убили в Донецке Олега Шутова сотрудника Центра спецопераций Министерства госбезопасности ДНР. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, операция прошла ещё 27 июля возле спортивного комплекса «Динамо» в Ленинском районе Донецка. В автомобиль Subaru, на котором приехал Шутов, заложили самодельное взрывное устройство. Источники утверждают, что после взрыва Шутов погиб. Информацию об операции не стали раскрывать сразу — публикацию отложили до возвращения агентурно-боевой группы на подконтрольную Украине территорию. Олег Шутов также занимал должность президента ассоциации дзюдо и самбо ДНР.

В 2019 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак утверждал, что Шутов якобы был непосредственным исполнителем убийства генерал-майора украинской военной разведки Максима Шаповала. Он погиб 27 июня 2017 года в Киеве при взрыве автомобиля. По версии украинских спецслужб, Шутов якобы заложил взрывчатку под машину генерала, после чего уехал из Киева. Кроме того, СБУ связывала Шутова с убийством полковника Александра Хараберюша, начальника отдела контрразведки управления СБУ в Донецкой области. Он погиб в Мариуполе 31 марта 2017 года в результате взрыва автомобиля.

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