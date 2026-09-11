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Регион
Опубликовано 11 сентября, 17:06

СБУ выдвинула обвинения против митрополита Тихона

Митрополит Тихон. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Митрополит Тихон. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, в миру Георгию Шевкунову. Об этом сообщили в СБУ.

Украинское ведомство заявило, что совместно с офисом генерального прокурора якобы собрало доказательства против архиерея Русской православной церкви. Ему вменяют несколько статей УК Незалежной. В частности, речь идёт о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, СБУ обвиняет митрополита в оправдании, признании правомерной или отрицании вооружённой агрессии России против Украины, а также в прославлении её участников. Поскольку обвинения предъявлены заочно, о задержании митрополита украинская сторона не сообщала.

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Ранее СБУ выдвинула третье подозрение против начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По мнению украинской спецслужбы, офицер виновен в том, что руководил одним из массированных ракетных ударов по Киеву.

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Матвей Константинов
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