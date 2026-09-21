«Ще не вмерла» — слишком депрессивно: Украина хочет поменять гимн, чтобы реальность меньше резала слух
На Украине хотят переписать слова государственного гимна, чтобы не петь о смерти
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Украине предложили полностью обновить текст государственного гимна, сохранив музыку Михаила Вербицкого. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны, пишет «Телеграф».
Автор инициативы предлагает сместить акцент с борьбы и самопожертвования на мир, свободу, единство и благополучие. В частности, строку «Душу и тело мы положим за нашу свободу» хотят заменить на вариант «Душу и тело пробудили, избрав свободу».
По задумке инициатора, новая версия должна создавать образ страны, которая не только борется и выживает, но и развивается, восстанавливается и смотрит в будущее.
Для рассмотрения обращения президентом необходимо собрать 25 тысяч подписей. На момент публикации инициативу поддержали около 900 человек.
Попытки изменить украинский гимн предпринимались и раньше. В 2019 году на сайте президента появилась петиция с критикой формулировок о смерти и «пограничном состоянии» страны, а в 2022 году предлагалось заменить часть текста на более позитивные формулировки.
Тема пересмотра гимна поднимается на Украине не первый год. Life.ru ещё в 2019 году писал о петиции с предложением сделать его менее «заупокойным», а в 2021-м журналист Дмитрий Гордон предлагал переписать слова, поскольку считал их слишком мрачными. В 2022 году Владимир Зеленский призвал депутатов не тратить время на подобные инициативы, заявив, что не подпишет такой закон.
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