«Ще не вмерла» — слишком депрессивно: Украина хочет поменять гимн, чтобы реальность меньше резала слух

На Украине предложили полностью обновить текст государственного гимна, сохранив музыку Михаила Вербицкого. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны, пишет «Телеграф».

Автор инициативы предлагает сместить акцент с борьбы и самопожертвования на мир, свободу, единство и благополучие. В частности, строку «Душу и тело мы положим за нашу свободу» хотят заменить на вариант «Душу и тело пробудили, избрав свободу».

По задумке инициатора, новая версия должна создавать образ страны, которая не только борется и выживает, но и развивается, восстанавливается и смотрит в будущее.

Для рассмотрения обращения президентом необходимо собрать 25 тысяч подписей. На момент публикации инициативу поддержали около 900 человек.

Попытки изменить украинский гимн предпринимались и раньше. В 2019 году на сайте президента появилась петиция с критикой формулировок о смерти и «пограничном состоянии» страны, а в 2022 году предлагалось заменить часть текста на более позитивные формулировки.