«Щебня насыпь!»: Рабочий элегантно заткнул назойливого советчика лопатой по голове

В саратовском Вольске мужчина получил лопатой по голове после того, как решил научить рабочих правильно засыпать траншею. Непрошеные советы закончились госпитализацией 44-летнего местного жителя и уголовным делом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Всё началось с того, что двое рабочих меняли кабель и рыли траншею возле жилого дома. За процессом внимательно наблюдали две пенсионерки. Женщины постоянно давали советы, требовали аккуратнее отсыпать землю и следили за каждым действием мужчин.

К вечеру бабушки устали контролировать работы, но на смену им пришёл сосед. Он продолжил комментировать действия рабочих, а после завершения ремонта потребовал засыпать утрамбованную траншею щебнем. По мнению 44-летнего мужчины, это помогло бы избежать грязи во время дождей.

Однако у одного из рабочих терпение оказалось не железным. 42-летний мужчина не выдержал бесконечных замечаний и ударил непрошеного советчика лопатой по голове.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой черепа и ушибом головного мозга. Полицейские установили личность нападавшего. В отношении рабочего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем конфликте из-за благоустройства двора в Нижнем Тагиле. Там мужчина решил сфотографировать мусор, оставленный шумной компанией подростков. Молодые люди потребовали удалить снимки, после чего, по словам пострадавшего, избили его. На этом конфликт не закончился: компания начала забрасывать окна его квартиры камнями. В тот момент дома находились жена мужчины и их годовалый ребёнок.