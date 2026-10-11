Щель с карандаш — уже вход: Как не пустить мышей в дом с наступлением холодов

С похолоданием мыши чаще ищут тёплые и сухие укрытия и могут перебраться в жилые дома. Чтобы не столкнуться с нашествием грызунов уже зимой, специалисты советуют заранее перекрыть им доступ к помещению и убрать всё, что может служить источником пищи, пишет Jurnalul.

Начать стоит с осмотра дома. Мышь способна протиснуться в отверстие диаметром около 6 мм — примерно толщиной с карандаш. Поэтому особое внимание нужно уделить щелям возле дверей и окон, вентиляции, труб, кабелей, гаражных ворот и фундамента. Крупные отверстия лучше закрывать металлической сеткой или другими материалами, которые грызуны не смогут прогрызть.

Не менее важно убрать приманки. Корма для животных, крупы и другие продукты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах, мусорные баки — держать закрытыми, а корм питомцев не оставлять на ночь. Возле дома стоит убрать картон, хлам, густые заросли и сложенные вплотную к стенам дрова.

Если мыши уже появились, одним из простых вариантов остаются пружинные ловушки. Их размещают вдоль стен и в местах, где заметны следы активности грызунов. Живоловушки менее надёжны: выпущенная неподалёку мышь может вернуться, если входы в дом не перекрыты.

С ядами требуется особая осторожность. Средства от грызунов могут быть опасны для детей и домашних животных, поэтому их следует использовать строго по инструкции и только в защищённых приманочных станциях. EPA отдельно предупреждает и о риске вторичного отравления животных, которые могут съесть погибшего грызуна.

Следы мышей — помёт, мочу и гнездовой материал — нельзя убирать сухим способом. CDC рекомендует сначала увлажнить загрязнённый участок дезинфицирующим средством, а затем проводить влажную уборку. Контакт с выделениями грызунов может быть связан с риском хантавирусной инфекции и других заболеваний.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему осенью мыши и полёвки чаще перебираются ближе к людям и как защитить дом от грызунов. Специалисты советовали заделывать щели, хранить продукты в закрытой таре и не оставлять открытые источники пищи. Отдельное внимание они рекомендовали уделять безопасной уборке помещений, где обнаружены следы жизнедеятельности мышей.