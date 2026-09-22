«Счёт идёт на часы»: Красноярец пропал после поездки на квадроцикле — он успел оставить одно сообщение
Под Красноярском ищут мужчину после аварии на квадроцикле
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
В лесу под Красноярском почти сутки ищут мужчину, который перевернулся на квадроцикле и успел сообщить родственникам, что ему требуется помощь. Об этом рассказала пресс-служба регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
Мужчина пропал после аварии на квадроцикле. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края
Инцидент произошёл 21 сентября в районе деревни Бугачёво. Последний раз пропавший вышел на связь примерно в 18:30. После его звонка волонтёры сразу приступили к работе и всю ночь обследовали территорию с воздуха при помощи беспилотников.
Утром к операции присоединились сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Штаб работает круглосуточно.
«Счёт идёт на часы», — подчеркнули в «ЛизаАлерт».
Добраться до мужчины пока не удалось. Продвижение поисковых групп осложняют трудный рельеф и дикие животные. Сейчас отряду особенно требуются подготовленные добровольцы и подходящая для бездорожья техника.
Опасность встреч с хищниками в регионе в последнее время возросла. Ранее Life.ru сообщал, что только за сентябрь в Красноярском крае ликвидировали 60 медведей, выходивших к населённым пунктам и представлявших угрозу людям.
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