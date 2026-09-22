«Счёт идёт на часы»: Красноярец пропал после поездки на квадроцикле — он успел оставить одно сообщение

В лесу под Красноярском почти сутки ищут мужчину, который перевернулся на квадроцикле и успел сообщить родственникам, что ему требуется помощь. Об этом рассказала пресс-служба регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал после аварии на квадроцикле. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края

Инцидент произошёл 21 сентября в районе деревни Бугачёво. Последний раз пропавший вышел на связь примерно в 18:30. После его звонка волонтёры сразу приступили к работе и всю ночь обследовали территорию с воздуха при помощи беспилотников.

Утром к операции присоединились сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Штаб работает круглосуточно.

«Счёт идёт на часы», — подчеркнули в «ЛизаАлерт».

Добраться до мужчины пока не удалось. Продвижение поисковых групп осложняют трудный рельеф и дикие животные. Сейчас отряду особенно требуются подготовленные добровольцы и подходящая для бездорожья техника.

Опасность встреч с хищниками в регионе в последнее время возросла. Ранее Life.ru сообщал, что только за сентябрь в Красноярском крае ликвидировали 60 медведей, выходивших к населённым пунктам и представлявших угрозу людям.