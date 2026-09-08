Счёт на 30 кубов? Россиянам назвали возможные причины аномального расхода воды

При неожиданно большом счёте за воду жильцам стоит проверить не только приборы учёта, но и возможные посторонние подключения к водопроводной сети. Об этом «Царьграду» рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв.

Подобные случаи могут быть связаны с некорректным учётом индивидуальных приборов: например, если истёк срок поверки, счётчик после неё не ввели в эксплуатацию либо сведения о нём были внесены неправильно.

Толмачёв назвал ещё одну возможную причину резкого роста расхода. По его словам, жителям стоит убедиться, что к их водопроводной сети не подключились расположенные поблизости магазины, мастерские или автомойки.

При подозрении на незаконное подключение и возможные коррупционные нарушения он советует обращаться в прокуратуру.

Если же вопрос заключается именно в спорных начислениях, жильцы могут требовать проверки расчётов и показаний приборов учёта, а обращения в коммунальные организации можно направлять в том числе через ГИС ЖКХ.

В июле Минстрой опроверг сообщения о введении с 1 августа новых правил передачи показаний водосчётчиков. В ведомстве напомнили, что действующий порядок установлен уже много лет: при отсутствии показаний плату некоторое время могут рассчитывать по среднемесячному потреблению, однако никаких новых требований с августа не вводилось.