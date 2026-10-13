Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 12:20

Счёт пошёл на сотни тысяч: Минобороны раскрыло число уничтоженных дронов ВСУ за время СВО

ВС РФ уничтожили более 260 тысяч украинских дронов с начала СВО

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили 260 703 украинских беспилотника. Такие данные 13 октября привело Минобороны РФ в сводке о ходе боевых действий.

Помимо дронов, по подсчётам ведомства, за всё время спецоперации российские войска уничтожили 674 самолёта и 284 вертолёта противника. В перечне потерь ВСУ также значатся 672 зенитных ракетных комплекса.

Среди выведенной из строя наземной техники Минобороны насчитало 31 216 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, по информации российского военного ведомства, уничтожены 1787 боевых машин реактивных систем залпового огня и 36 713 артиллерийских орудий и миномётов.

Отдельную категорию составила специальная военная автомобильная техника. Её совокупные потери, согласно опубликованной статистике, достигли 74 402 единиц.

«Двойной нокаут»: Появилось видео уничтожения пунктов управления дронами ВСУ
«Двойной нокаут»: Появилось видео уничтожения пунктов управления дронами ВСУ

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 764 украинских беспилотников за сутки. По данным Минобороны от 7 октября, российская ПВО также перехватила четыре управляемые авиационные бомбы. Накануне ведомство отчиталось об уничтожении 1750 дронов, 17 ракет «Фламинго» и других воздушных целей.

Больше новостей о ходе спецоперации, российских военнослужащих и ситуации на передовой — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar