Счёт пошёл на сотни тысяч: Минобороны раскрыло число уничтоженных дронов ВСУ за время СВО

Российские военнослужащие с начала специальной военной операции уничтожили 260 703 украинских беспилотника. Такие данные 13 октября привело Минобороны РФ в сводке о ходе боевых действий.

Помимо дронов, по подсчётам ведомства, за всё время спецоперации российские войска уничтожили 674 самолёта и 284 вертолёта противника. В перечне потерь ВСУ также значатся 672 зенитных ракетных комплекса.

Среди выведенной из строя наземной техники Минобороны насчитало 31 216 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, по информации российского военного ведомства, уничтожены 1787 боевых машин реактивных систем залпового огня и 36 713 артиллерийских орудий и миномётов.

Отдельную категорию составила специальная военная автомобильная техника. Её совокупные потери, согласно опубликованной статистике, достигли 74 402 единиц.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 764 украинских беспилотников за сутки. По данным Минобороны от 7 октября, российская ПВО также перехватила четыре управляемые авиационные бомбы. Накануне ведомство отчиталось об уничтожении 1750 дронов, 17 ракет «Фламинго» и других воздушных целей.