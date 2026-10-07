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Опубликовано 7 октября, 12:09

ПВО России за сутки сбила 764 украинских беспилотника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 764 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

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Накануне российское военное ведомство сообщало об уничтожении за сутки 1750 беспилотников, 17 крылатых ракет FP-5 «Фламинго», двух управляемых авиабомб и реактивного снаряда HIMARS. До этого ночь на 6 октября стала рекордной с начала месяца по числу сбитых БПЛА: по данным Минобороны, за 13 часов средства ПВО уничтожили 868 аппаратов над 12 регионами России и Азовским морем. 5 октября за дневной период были перехвачены ещё 343 украинских дрона.

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Милена Скрипальщикова
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