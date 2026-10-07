ПВО России за сутки сбила 764 украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 764 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 764 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сводке военного ведомства.