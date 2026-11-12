Николай Басков помог композитору Олегу Влади попасть к врачам, когда тот находился в критическом состоянии. Спустя десять лет автор песен рассказал о пережитом в интервью StarHit и признался, что до сих пор считает певца своим спасителем.

Всё произошло около десяти лет назад. У Влади поднялась высокая температура, которая держалась на уровне 39–40 градусов и не снижалась. Состояние настолько ухудшилось, что потребовалась срочная медицинская помощь.

В тот момент рядом оказался Басков. Именно он, по словам музыканта, передал его врачам. Композитору провели операцию, однако насколько опасной была ситуация, он узнал далеко не сразу.

Только спустя несколько лет исполнитель признался другу, что медики предупреждали его о крайне тяжёлом состоянии пациента. По словам Влади, врачи тогда говорили, что счёт идёт буквально на часы, а последующее выздоровление называли настоящим чудом.

При этом сам Басков долго не рассказывал о серьёзности случившегося. Композитор считает, что артист сознательно умолчал о подробностях, чтобы не заставлять его чувствовать себя обязанным.

Влади добавил, что подобное отношение к чужим проблемам для певца не исключение. За годы дружбы он неоднократно наблюдал, как тот поддерживал знакомых, столкнувшихся с болезнями и другими жизненными трудностями.

По словам музыканта, артист тратит немало собственных средств на помощь окружающим, но предпочитает не делать это достоянием общественности. Сам композитор признаётся, что особенно дорожит их дружбой и взаимопониманием, сохранившимися спустя годы.