Золотой юбилей со слезами на глазах: Николай Басков раскрыл, чего ему не хватает для счастья

Николай Басков отметил 50-летие двумя масштабными концертами, собравшими звёзд российской эстрады. Певец не только получил множество подарков, но и сам подготовил сюрпризы коллегам, а в один из моментов не смог сдержать слёз. Об этом пишет Пятый канал.

Николай Басков отметил 50-летие двумя концертами и получил необычные подарки. Видео © Пятый канал

Юбилей артист встретил на сцене Live Арены. Перед зрителями выступили Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Любовь Успенская и другие знаменитости. При этом состав приглашённых исполнителей до последнего оставался секретом.

«Я не хотел, чтобы публика вообще знала, чтобы они шли только на меня», — объяснил Басков.

Друзья подготовили имениннику необычные презенты. Успенская собственноручно изготовила декоративную розу и приобрела дорогой подарок для дома, а Таисия Повалий решила преподнести икону.

Сам юбиляр тоже проявил щедрость: всем певицам, выступившим вместе с ним, он заказал эксклюзивные платья, которые артистки смогли оставить себе.

Самым трогательным моментом вечера стало посвящение концерта родителям. Вспоминая отца, умершего семь лет назад, и благодаря мать за поддержку, Басков расплакался прямо перед публикой.

Коллеги желали певцу встретить настоящую любовь. Сам артист признался, что уже 15 лет молится об исполнении одной сокровенной мечты, которую предпочитает держать в тайне.

Среди подарков оказался и той-пудель по кличке Тиффани. Теперь он живёт вместе с кошкой Шанель, которая, по словам хозяина, сперва сильно ревновала его к новому питомцу.