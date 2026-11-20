Россияне вправе потребовать перерасчёт коммунальных платежей и возврат переплаты, если управляющая компания начисляла деньги по нормативу, игнорируя показания исправного счётчика. При наличии автоматизированной системы учёта такие расчёты допускаются только в исключительных случаях. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв.

По словам парламентария, если прибор учёта установлен, официально введён в эксплуатацию и исправно работает, коммунальные платежи должны рассчитываться по фактическому потреблению. Исключения возможны при поломке счётчика, истечении срока его поверки или отказе жильцов допустить специалистов для проверки. В предусмотренных правилами случаях основанием для расчёта по среднему потреблению также может стать отсутствие переданных показаний.

«Переплата — ваши деньги, которые незаконно удерживает управляющая компания или ресурсоснабжающая организация. И по закону вы имеете право на перерасчёт за весь период, когда счётчик работал, но его показания игнорировались», — подчеркнул Свищёв.

Депутат пояснил, что управляющая организация должна пересчитать начисления за период, когда исправный прибор учёта не учитывался, и вернуть излишне уплаченные средства либо зачесть их в будущие платежи. При этом сам факт наличия счётчика ещё не гарантирует перерасчёт: необходимо подтвердить его исправность, ввод в эксплуатацию и ошибку в начислениях. Конкретный период возврата определяется обстоятельствами дела и действующими правилами.

Чтобы добиться возврата денег, собственнику нужно направить в УК письменное заявление с требованием перерасчёта. К нему следует приложить копии квитанций за спорный период и документы на прибор учёта. Если организация отказывает или игнорирует обращение, следующим шагом станет жалоба в Государственную жилищную инспекцию. При отсутствии результата можно обратиться в суд, потребовав взыскать переплату и при наличии оснований компенсировать моральный вред.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае необоснованных коммунальных начислений, выявленном Федеральной антимонопольной службой на Сахалине. Проверка обнаружила в тарифах на отопление и горячую воду 508 миллионов рублей экономически необоснованных расходов. После вмешательства ведомства стоимость услуг для части потребителей снизилась почти на 50%, а расходы областного бюджета на компенсацию тарифной разницы сократились на 395 миллионов рублей. Нарушения были связаны с неправильным учётом налогов и инвестиционных расходов коммунальной организации.