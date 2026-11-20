Должникам за коммунальные услуги могут дать дополнительное время, чтобы остановить взыскание денег через суд. Депутаты ЛДПР предлагают разрешить оспаривать судебные приказы по долгам за ЖКУ в течение 30 дней вместо действующих 10. Законодательную инициативу направили на заключение в правительство, сообщает ТАСС.

Действующая процедура позволяет взыскать задолженность без полноценного судебного разбирательства. Мировой судья выносит приказ без вызова должника, после чего документ поступает судебным приставам. В результате деньги могут начать списывать со счетов человека, который ещё не успел разобраться в основаниях начисления долга.

Проблему авторы законопроекта связывают с электронным уведомлением через «Госуслуги». Сообщение легко пропустить, а смена номера телефона или отсутствие доступа к личному кабинету могут привести к тому, что гражданин вообще не узнает о судебном приказе вовремя. При этом на проверку расчётов и получение необходимых документов отводится всего десять дней. В ЛДПР считают такой период недостаточным, особенно если человек намерен оспорить начисленную сумму.

Ранее Life.ru рассказал, что долги за коммунальные услуги могут списать даже в том случае, если человек не платил по счетам несколько лет. Однако процедура банкротства имеет ограничения, а ошибки при оформлении документов способны оставить часть задолженности за должником. В процедуру банкротства можно включить долги за газ, электричество, отопление, услуги управляющей компании и содержание общего имущества дома. При этом значение имеет не срок образования задолженности, а дата её возникновения.