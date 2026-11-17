Чтобы самостоятельно защитить квартиру от протечек, нужно хотя бы раз в месяц заглядывать под раковину и ванну, осматривать краны и соединения унитаза. Капли, ржавчина или влажное пятно подскажут, где появилась течь, пишет URA.ru. По данным издания, иногда достаточно подтянуть соединение или заменить прокладку.

Шланги стиральной и посудомоечной машин проверяйте каждые полгода. Трещины и вздутия — повод заменить шланг. Отдельный кран у каждой машины позволит быстро перекрыть воду. Раз в сезон осматривайте стояки и батареи. Заметили ржавчину или следы воды — вызовите сантехника. Перед долгим отъездом перекройте воду на входе в квартиру.

Под раковиной, возле ванны, унитаза и стиральной машины пригодятся датчики протечки. Одни подают сигнал, другие в паре с автоматическим краном перекрывают воду. Датчик на батарейках сработает и без электричества. Во время ремонта кухни и ванной уделите внимание стыкам плит, углам и участкам вокруг стояков.

Раз в год проверяйте затирку между плитками и силикон по краям ванны и раковины. Растрескавшийся герметик замените. Если зальют соседи сверху, качественный натяжной потолок из ПВХ может удержать до 100 литров воды на квадратный метр. Слить её помогут специалисты. Тканевое полотно может промокнуть уже через час-два, предупредили эксперты.