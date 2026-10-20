«Щетина стоит жизни»: Почему пилотам и пожарным категорически нельзя носить бороду

Пилоты, пожарные, спасатели и военнослужащие могут столкнуться с запретом на ношение бороды из-за требований безопасности. Растительность на лице способна помешать правильной работе защитного оборудования, создавая угрозу здоровью и жизни. Об этом «Абзацу» рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Главная проблема заключается в плотности прилегания специальных масок. Например, лётчикам необходимо пользоваться кислородным оборудованием при возникновении чрезвычайных ситуаций. Даже небольшая щетина может препятствовать герметичному контакту защитного устройства с кожей.

«Основная причина у нас в большинстве случаев – невозможность обеспечить герметичность средств индивидуальной защиты (СИЗ)», — пояснила специалист.

Аналогичные требования актуальны для пожарных и сотрудников спасательных служб. Во время работы в задымлённых помещениях они используют дыхательные аппараты, которые должны надёжно изолировать органы дыхания от опасной среды. Борода способна нарушить защиту и увеличить риск попадания вредных веществ.

Определённые ограничения действуют и в армии. Помимо этого, требования к внешнему виду сотрудников могут быть особенно строгими в медицинских учреждениях и пищевой промышленности. В частности, речь идёт о хирургических отделениях, реанимации и производствах, где необходимо соблюдать повышенные санитарные нормы.