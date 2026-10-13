Седина в бороду, живот на свободу: Ди Каприо взорвал интернет скуфским фото

51-летний голливудский актёр Леонардо Ди Каприо подвергся насмешкам из-за живота после публикации фотографий с отдыха на Гавайях. Снимки обладателя «Оскара» без футболки опубликовало издание Daily Mail.

Звезда «Титаника» проводил время на пляже вместе со своей 28-летней возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти. В какой-то момент артист снял футболку и отправился купаться, попав в объективы папарацци. Фотографии вызвали бурную реакцию читателей. Некоторые пользователи принялись высмеивать изменившуюся фигуру Ди Каприо, не стесняясь в выражениях.

«Он съел слишком много пирогов», «Фу, уберите это, пожалуйста», «Выглядит ужасно!» — писали комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за голливудскую знаменитость. Защитники актёра призвали перестать обсуждать его внешность и напомнили, что он не обязан постоянно находиться в идеальной физической форме.

«Он выглядит как обычный среднестатистический человек», «Оставьте мужчину в покое. Он заслужил этот живот», — возразили другие пользователи.

Вместе с Ди Каприо и Черетти на Гавайях отдыхали Тоби Магуайр, Кортни Кокс и Кейт Хадсон. Звёздная компания собралась по случаю свадьбы бывшей супруги Магуайра Дженнифер Мейер с бизнесменом Джеффри Огунлеси. Примечательно, что сам исполнитель роли Человека-паука провёл свадебную церемонию.

Ранее Life.ru сообщал о заметно похудевшем Леонардо Ди Каприо, которого в августе засняли во время отдыха на Ибице. Тогда актёр появился на публике в белой футболке, синих шортах и бейсболке, а журналисты обратили внимание на его постройневшую фигуру и седую щетину. Компанию артисту составляли Виттория Черетти и Тоби Магуайр. Ранее американский пластический хирург Анил Шах предположил, что внешние изменения звезды могут быть связаны с отказом от алкоголя. По мнению специалиста, именно пересмотр образа жизни способен объяснить исчезновение отёчности лица и более свежий вид актёра.