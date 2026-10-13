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Опубликовано 13 октября, 15:22

Седина в бороду, живот на свободу: Ди Каприо взорвал интернет скуфским фото

51-летнего Ди Каприо высмеяли за толстый живот на отдыхе на Гавайях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DFree

51-летний голливудский актёр Леонардо Ди Каприо подвергся насмешкам из-за живота после публикации фотографий с отдыха на Гавайях. Снимки обладателя «Оскара» без футболки опубликовало издание Daily Mail.

Звезда «Титаника» проводил время на пляже вместе со своей 28-летней возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти. В какой-то момент артист снял футболку и отправился купаться, попав в объективы папарацци. Фотографии вызвали бурную реакцию читателей. Некоторые пользователи принялись высмеивать изменившуюся фигуру Ди Каприо, не стесняясь в выражениях.

«Он съел слишком много пирогов», «Фу, уберите это, пожалуйста», «Выглядит ужасно!» — писали комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за голливудскую знаменитость. Защитники актёра призвали перестать обсуждать его внешность и напомнили, что он не обязан постоянно находиться в идеальной физической форме.

«Он выглядит как обычный среднестатистический человек», «Оставьте мужчину в покое. Он заслужил этот живот», — возразили другие пользователи.

Вместе с Ди Каприо и Черетти на Гавайях отдыхали Тоби Магуайр, Кортни Кокс и Кейт Хадсон. Звёздная компания собралась по случаю свадьбы бывшей супруги Магуайра Дженнифер Мейер с бизнесменом Джеффри Огунлеси. Примечательно, что сам исполнитель роли Человека-паука провёл свадебную церемонию.

«Верни усы Паскалю!» Фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре»
«Верни усы Паскалю!» Фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре»

Ранее Life.ru сообщал о заметно похудевшем Леонардо Ди Каприо, которого в августе засняли во время отдыха на Ибице. Тогда актёр появился на публике в белой футболке, синих шортах и бейсболке, а журналисты обратили внимание на его постройневшую фигуру и седую щетину. Компанию артисту составляли Виттория Черетти и Тоби Магуайр. Ранее американский пластический хирург Анил Шах предположил, что внешние изменения звезды могут быть связаны с отказом от алкоголя. По мнению специалиста, именно пересмотр образа жизни способен объяснить исчезновение отёчности лица и более свежий вид актёра.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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