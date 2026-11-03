Распространяемые в интернете сообщения о готовящихся отключениях электричества и воды ради вручения повесток являются подделкой. Голосовые записи, которые выдают за высказывания сотрудников Счётной палаты России, созданы с помощью искусственного интеллекта, предупредили в пресс-службе.

В социальных сетях и мессенджерах появились аудиофайлы, в которых неизвестные предлагают временно лишать жилые дома коммунальных услуг. Предполагается, что таким способом можно вынудить граждан открыть двери квартир для вручения повесток.

Однако к реальным планам государственных органов подобные заявления отношения не имеют.

«Эта запись — фейк» — подчеркнули в Счётной палате.

В ведомстве объяснили, что современные нейросети позволяют достаточно убедительно воспроизводить чужие голоса. Поэтому даже знакомые интонации не гарантируют подлинности услышанного.

Россиянам рекомендовали не распространять подозрительные записи и обязательно проверять их происхождение.