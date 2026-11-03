Счётная палата опровергла данные об отключении воды и света ради повесток
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Распространяемые в интернете сообщения о готовящихся отключениях электричества и воды ради вручения повесток являются подделкой. Голосовые записи, которые выдают за высказывания сотрудников Счётной палаты России, созданы с помощью искусственного интеллекта, предупредили в пресс-службе.
В социальных сетях и мессенджерах появились аудиофайлы, в которых неизвестные предлагают временно лишать жилые дома коммунальных услуг. Предполагается, что таким способом можно вынудить граждан открыть двери квартир для вручения повесток.
Однако к реальным планам государственных органов подобные заявления отношения не имеют.
«Эта запись — фейк» — подчеркнули в Счётной палате.
В ведомстве объяснили, что современные нейросети позволяют достаточно убедительно воспроизводить чужие голоса. Поэтому даже знакомые интонации не гарантируют подлинности услышанного.
Россиянам рекомендовали не распространять подозрительные записи и обязательно проверять их происхождение.
Ранее Life.ru сообщал о стремительном росте числа дипфейков в России. За два с половиной года количество уникальных подделок увеличилось более чем в десять раз: с 84 в 2024 году до 900 к сентябрю 2026-го. Специалисты предупреждают, что мошенники всё активнее используют искусственный интеллект для имитации голосов руководителей и близких людей.