«Сдавать деньги не обязаны»: что школы не могут требовать от родителей

Школы не имеют права требовать от родителей деньги на учебники, ремонт кабинетов или покупку оборудования, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам эксперта, образовательное учреждение обязано бесплатно предоставлять ученикам необходимую литературу и методические материалы, которые входят в основную программу обучения.

«Школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно — учебники и другие методические материалы, предусмотренные основной образовательной программой», — сказал Поздняков РИА «Новости».

Исключение могут составлять только пособия для факультативных занятий, которые ребёнок посещает по желанию. Такие материалы родители могут приобретать самостоятельно. Также школы не вправе устанавливать обязательные сборы на ремонт помещений, покупку техники или обновление оборудования.

При этом эксперт напомнил, что учащиеся и их родители должны бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. Поздняков подчеркнул, что право на получение среднего общего образования в России гарантируется бесплатно.

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