Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Демократическая партия США после победы на промежуточных выборах будет пытаться помешать мирному урегулированию украинского конфликта. Своим прогнозом политик поделился в Telegram-канале.

По мнению Азарова, демократы выступят против компромиссных договорённостей, которые могли бы привести к завершению боевых действий.

«Я на 100% убеждён, что демократы сделают всё, чтобы никакой более-менее компромиссный вариант не прошёл и вакханалия военная продолжалась», — написал бывший глава украинского правительства.

Азаров также обвинил Демократическую партию США в причастности к событиям 2014 года на Украине. По его утверждению, именно демократы организовали государственный переворот и спровоцировали последующий конфликт с Россией.

Прогноз Азарова прозвучал на фоне подготовки нового раунда трёхсторонних переговоров. Ранее Life.ru сообщал, что представители России, США и Украины встретятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Консультации при американском посредничестве запланированы на уровне переговорных команд.