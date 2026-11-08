«Сделают всё»: Азаров предупредил о попытках демократов сорвать переговоры по Украине
Экс-премьер Украины Азаров предрёк препятствия переговорам со стороны демократов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Демократическая партия США после победы на промежуточных выборах будет пытаться помешать мирному урегулированию украинского конфликта. Своим прогнозом политик поделился в Telegram-канале.
По мнению Азарова, демократы выступят против компромиссных договорённостей, которые могли бы привести к завершению боевых действий.
«Я на 100% убеждён, что демократы сделают всё, чтобы никакой более-менее компромиссный вариант не прошёл и вакханалия военная продолжалась», — написал бывший глава украинского правительства.
Азаров также обвинил Демократическую партию США в причастности к событиям 2014 года на Украине. По его утверждению, именно демократы организовали государственный переворот и спровоцировали последующий конфликт с Россией.
Прогноз Азарова прозвучал на фоне подготовки нового раунда трёхсторонних переговоров. Ранее Life.ru сообщал, что представители России, США и Украины встретятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Консультации при американском посредничестве запланированы на уровне переговорных команд.
За развитием дипломатических контактов следите в специальной рубрике Life.ru «Переговоры по Украине».