Сделка под угрозой: Life.ru узнал, можно ли продать общую квартиру без согласия второго хозяина

В ситуации, когда один собственник хочет продать квартиру, а второй против, продать всю квартиру целиком без согласия второго невозможно — закон этого не позволяет. Об этом Life.ru рассказал судебный юрист, управляющий партнёр юридической фирмы «Абсолем» Сергей Минаев.

«Никакого обходного пути через суд, который позволил бы одному собственнику единолично распорядиться всей квартирой, не существует», — предупреждает эксперт.

Что касается принудительного выкупа доли через суд, то такой механизм предусмотрен. Суд может заставить владельца маленькой доли продать её против воли, но для этого требуется доказать, что доля действительно маленькая и что у второго собственника нет существенного интереса в использовании общего имущества. При этом суд принимает такое решение только при условии выплаты соразмерной компенсации.

Отдельно стоит сказать о преимущественном праве покупки. Собственник, который хочет продать свою долю постороннему человеку, обязан письменно предложить выкупить её второму сособственнику с указанием цены и условий. У второго собственника есть один месяц на реализацию этого права. Если не предложить выкупить долю второму собственнику и продать её постороннему, сделка может быть признана недействительной, а права на долю переведены на того собственника, чьи права были нарушены.

Кроме того, стоит обратить внимание на риски, связанные с получением денег на личную карту от множества клиентов без оформления ИП. Банки по 115-ФЗ анализируют регулярные поступления и могут заблокировать карту по новым критериям подозрительных операций. Расширение антифрод-регулирования с 1 января 2026 года также создаёт особый риск при возникновении конфликта с клиентами.

И наконец, с 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «О платформенной экономике» вместе с Постановлением Правительства РФ от 20.06.2026 № 766, которые обязывают маркетплейсы передавать в ФНС данные о партнёрах-продавцах — реквизиты договора, сведения о самом партнёре, информацию о согласии на скидки и акты сверки взаиморасчётов, причём в электронном виде через прямой доступ к системе платформы либо через сервисы ФНС. Таким образом, схемы будут раскрываться автоматически, поскольку ФНС получит регулярный и прямой доступ к данным о продавцах на площадках.

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