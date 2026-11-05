Российский певец Стас Пьеха пожаловался на серьёзные проблемы со здоровьем после перенесённого вирусного заболевания. Уже два месяца 46-летнего артиста мучают отёки, головокружения и слабость, а голос периодически пропадает. О своём состоянии исполнитель рассказал в социальных сетях.

По словам Пьехи, болезнь началась около двух месяцев назад. С тех пор он не может полностью восстановиться и сталкивается с резкими изменениями самочувствия. Иногда артисту трудно не только передвигаться, но даже находиться в сидячем положении.

«Два месяца назад каким-то «страусом-жирафом-стратусом-статусом» переболел, и просто два месяца Диснейленда — отёки, головокружения, голос есть-нет, ходить могу-не могу, сидеть-лежать», — поделился певец.

Особое недовольство у исполнителя вызвали препараты, которые он принимает после болезни. Пьеха считает, что лекарства не помогают ему восстановиться, а, напротив, негативно влияют на организм. Артист эмоционально раскритиковал существующие методы лечения, пожаловавшись на отсутствие подходящего средства.

«Просто скажите: «Сдохни уже», — есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое-то», — написал Пьеха.

Ранее Life.ru сообщал, что Стас Пьеха вошёл в десятку лучших российских певцов 2026 года по версии ВЦИОМ. Исследование показало, что артист остаётся одним из наиболее узнаваемых исполнителей страны.