Сергей Лазарев и Полина Гагарина стали лучшими исполнителями 2026 года по мнению участников опроса ВЦИОМ. В пользу певца высказались 20% респондентов, а его коллега получила 23% голосов и сохранила лидерство среди женщин пятый год подряд.

В мужском рейтинге вторую строчку занял рэпер Баста (Василий Вакуленко), набравший 17%. Тройку замкнул Григорий Лепс с 16%. Следом расположились Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, получившие по 12%, а Диму Билана отметили 11% опрошенных. В десятку также вошли Стас Пьеха, Akmal’, XOLIDAYBOY и Хабиб.

Среди певиц ближайшей соперницей Гагариной стала исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова с результатом 20%. Третье место досталось Татьяне Булановой (14%), четвёртое — Zivert (13%). В топ-10 также оказались BEARWOLF, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Клава Кока, Ирина Дубцова и Мари Краймбрери.

Любопытно, что молодые россияне от 18 до 24 лет тоже отдали первенство Лазареву, причём его результат в этой возрастной группе достиг 28%. Вторым стал Ваня Дмитриенко с 20%, а третьим — Баста с 14%. Среди исполнительниц Гагарину поддержали 15% молодых респондентов. Ольга Бузова, Клава Кока и ANNA ASTI набрали по 12%.

Исследование провели 14 октября на платформе «ВЦИОМ-Онлайн». В нём участвовали 1600 совершеннолетних россиян, имеющих доступ к Интернету. Предельная погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,5%.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах аналогичного опроса за 2025 год, когда лучшим певцом россияне назвали SHAMAN. Тогда исполнитель получил 28% голосов, а Сергей Лазарев занял третье место с 11%. Полина Гагарина уже четвёртый год подряд удерживала лидерство среди женщин с результатом 17%, опередив Валерию и Ларису Долину. При этом в 2026 году методику исследования изменили, поэтому напрямую сравнивать результаты двух опросов некорректно.

Между тем в конце октября Гагарина и Лазарев вместе выступили на юбилейных концертах Николая Баскова. На сцену Live Арены также вышли Григорий Лепс и Любовь Успенская. В честь 50-летия артист приготовил коллегам сюрпризы, а сам получил необычные подарки от друзей, включая домашнего питомца.