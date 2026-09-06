Сечин заявил, что «Роснефть» продолжит обеспечивать поставки бензина
Игорь Сечин. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / Maxim Shemetov
«Роснефть» продолжит поддерживать стабильные поставки топлива на российские автозаправочные станции, заявил глава компании Игорь Сечин. По его словам, очереди на АЗС связаны с тем, что у других сетей есть соответствующие проблемы.
«Передайте всем привет, скажите, что и дальше будем поддерживать стабильные поставки. Ни одна наша заправка не закрыта. Очереди возникают потому, что на других сетях подчас есть проблемы, но мы справимся с этим», — сказал он в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил о риске перебоев с поставками топлива из-за пожара на территории нефтебазы в Сочи. Он поручил принять меры во избежание негативных последствий.
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