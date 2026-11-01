Экс-директор Анастасии Волочковой Максим Николаев прекратил работать с балериной, объяснив это её непостоянством. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Директор Волочковой объявил о разрыве с балериной. Видео © Пятый канал

По словам Николаева, артистка слишком непредсказуема и способна в последний момент сорвать запланированные гастроли.

«То есть сегодня она едет на гастроли, завтра она не едет, это всё зависит от настроения», — рассказал Николаев.

О том, что совместная работа завершена, мужчина уже сообщил в социальных сетях. Финальным аккордом он назвал краснодарский концерт, после которого балерина отправилась обратно в столицу.

Николаев также отметил, что за всё время сотрудничества ни разу не оформил с балериной письменных договорённостей — и назвал это своей серьёзной ошибкой.

Скандал разразился из-за финансовых разногласий. Анастасия Волочкова обвинила своего PR-директора в том, что он взял с организаторов сумму, превышающую договорённую. При этом, положенный ей гонорар мужчина так и не передал. Своё негодование артистка высказала в эмоциональном видео, записанном прямо в салоне самолёта.

При всей остроте сложившейся ситуации, Николаев дал понять, что обиды на Волочкову у него нет и тёплое отношение к ней он сохранил. По его словам, Анастасию он любит как человека и как друга, однако в плане коммерческой составляющей он принял для себя решение больше не продолжать взаимодействие.

Николаев также уточнил, что размер выплаты оказался идентичным тому, который он получил тремя месяцами раньше, сопровождая Волочкову в краснодарских гастролях. Саму сумму гонорара он при этом оставил без огласки.

Ранее Life.ru сообщал, что Анастасия Волочкова призналась, что пока не готова назвать имя своего возможного избранника. По словам балерины, новая волна обсуждений её замужества поднялась после ток-шоу, где артистка примерила свадебный наряд. Экс-прима Большого театра отметила, что многие подумали, будто она наконец-то собирается остепениться, однако сама она ещё не поняла, хочет ли замуж, поскольку для неё очень важную роль играет свобода. При этом Волочкова дала понять, что претенденты на её руку всё же есть.