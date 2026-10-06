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Опубликовано 6 октября, 14:36

«Сегодня одно, завтра другое»: Лавров высказался о новом «плане» НАТО

Лавров заявил, что «философски» следит за «оборонными планами» НАТО

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «философски» относится к сообщениям о подготовке НАТО нового «плана обороны восточного фланга». Об этом министр сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», — отметил Лавров.

Сам Североатлантический альянс характеризует усиление восточного фланга как оборонительную меру. По данным НАТО, сейчас там действуют девять многонациональных боевых групп, а также развивается система противовоздушной и противоракетной обороны.

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Ранее СМИ сообщали, что в НАТО разрабатывают новую стратегию на случай возможного конфликта на восточном направлении. План предполагает более активное использование беспилотников, искусственного интеллекта и традиционных вооружений. Кроме того, сообщалось о о наращивании военной активности НАТО у российских границ и усилении группировки альянса в странах Балтии и Польше.

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Анастасия Никонорова
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