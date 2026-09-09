«Сегодня я просто сын»: Киркоров открыл семейный мемориал родителям в Москве

Филипп Киркоров открыл памятник своим родителям — Бедросу и Виктории Киркоровым — на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию артист приехал вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином, сообщает Super.ru.

Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище. Видео © Telegram/ Super.ru

Ради создания семейного мемориала певец перевёз из Болгарии прах матери, а также бабушки и дедушки по материнской линии. Киркоров решил похоронить близких ему людей в одном месте.

Поддержать исполнителя приехали друзья и коллеги. Среди гостей были Люся Чеботина, Владимир Винокур, Андрей Малахов, Ирина Винер, Евгений Петросян и Нелли Кобзон.

Перед собравшимися Киркоров признался, что в этот день воспринимает себя прежде всего как сына. Артист назвал смерть родителей последним уроком, который они дают своим детям.

«Сегодня я просто сын. Сын, который пришёл к своим маме и папе», — сказал певец во время церемонии. Он отметил, что долго размышлял над тем, какие слова подобрать в этот день.

Ещё в августе Life.ru показал первый снимок памятника родителям Киркорова. Тогда артист объяснял, что специально назначил открытие на 9 сентября — эту дату особенно чтил его отец Бедрос Киркоров.