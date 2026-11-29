Приверженность России традиционным духовно-нравственным ценностям стала главным источником восхищения для переехавшего в страну французского геополитического аналитика Фабриса Сорлина. В беседе с РИА «Новости» сооснователь медиаресурса Divergence Politique рассказал, что ни одно государство Западной Европы не решилось закрепить подобные принципы на государственном уровне.

Особое значение французский аналитик придаёт отношению россиян к семье, вере, духовности и национальным традициям. По его мнению, приоритет нравственных ориентиров над материальными интересами помогает российскому обществу сохранять единство, несмотря на санкции и внешние трудности.

Сорлин подчеркнул, что по-прежнему считает себя французским патриотом и с болью наблюдает за происходящими на родине переменами.

«Сегодняшняя Россия — это вчерашняя Франция», — отметил аналитик.

Сорлин перебрался в Москву в 2015 году. Своё решение сменить страну проживания он объяснил приверженностью семьи традиционным ценностям.