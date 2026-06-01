«Победа будет за нами!» Французский русофил и отец 10 детей подарил Путину статую Богоматери
В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин вручил государственные награды многодетным родителям. Среди награждённых оказалась семья Сорлин, переехавшая из Франции в Россию в 2015 году и ныне проживающая в Москве.
Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десятерых детей, удостоена ордена «Мать-героиня». Её супруг, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин перевёз семью в Россию, спасаясь от давления на Западе из-за поддержки традиционных ценностей. На церемонии политик-русофил не только выразил уверенность в победе РФ, но и вручил главе государства статую Богоматери.
«Позвольте мне торжественно вручить вам эту статую, господин президент, и заверить вас в том, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией. Победа будет за нами», — заявил Сорлин.
Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что власти стремятся создать все условия для роста числа многодетных, последовательно выстраивая национальные проекты вокруг интересов семей с детьми, а бизнес и крупные работодатели также предлагают свои меры поддержки. Глава государства также назвал родительство самым большим счастьем для человека, подчеркнув, что многодетные мамы и папы своим жизненным выбором показывают, насколько важны семейные ценности.
