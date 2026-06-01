ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 14:28

«Победа будет за нами!‎» Французский русофил и отец 10 детей подарил Путину статую Богоматери

Переехавший из Франции отец 10 детей подарил Путину статую и предрёк победу РФ

В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин вручил государственные награды многодетным родителям. Среди награждённых оказалась семья Сорлин, переехавшая из Франции в Россию в 2015 году и ныне проживающая в Москве.

Переехавший из Франции русофил вручил Путину статую и заявил о победе России. Видео © Life.ru

Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая десятерых детей, удостоена ордена «Мать-героиня». Её супруг, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин перевёз семью в Россию, спасаясь от давления на Западе из-за поддержки традиционных ценностей. На церемонии политик-русофил не только выразил уверенность в победе РФ, но и вручил главе государства статую Богоматери.

«Позвольте мне торжественно вручить вам эту статую, господин президент, и заверить вас в том, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией. Победа будет за нами», — заявил Сорлин.

Путин назвал семейные ценности важнейшей основой общества
Путин назвал семейные ценности важнейшей основой общества

Ранее президент Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что власти стремятся создать все условия для роста числа многодетных, последовательно выстраивая национальные проекты вокруг интересов семей с детьми, а бизнес и крупные работодатели также предлагают свои меры поддержки. Глава государства также назвал родительство самым большим счастьем для человека, подчеркнув, что многодетные мамы и папы своим жизненным выбором показывают, насколько важны семейные ценности.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • День защиты детей
  • Путин
  • Франция
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar