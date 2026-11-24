В немецком Ростоке решили сэкономить даже на главном символе Рождества. Впервые посетители крупнейшей на севере Германии рождественской ярмарки остались без традиционной большой ели. Вместо неё горожанам предложили полюбоваться световой проекцией, сообщает агентство DPA.

В немецком Ростоке рождественскую ель заменили проекцией ради экономии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rostocker.weihnachtsmarkt

Изображение праздничного дерева высотой почти 30 метров разместили на Крёпелинских воротах — одной из местных достопримечательностей. Однако цифровая альтернатива пришлась по вкусу далеко не всем. Посетители ярмарки возмутились исчезновением привычного атрибута праздника, а некоторые раскритиковали качество самой проекции.

В муниципальной компании Großmarkt Rostock GmbH объяснили решение растущими расходами на покупку, доставку и установку дерева, оформление разрешений и оплату труда сотрудников. Кроме того, организаторы учитывали экологические соображения.

В компании заверили, что хотели соединить традиции с современными технологиями и создать новую праздничную достопримечательность. На фоне недовольства горожан организаторы пообещали пересмотреть своё решение. При этом сотрудники предприятия уже столкнулись с оскорблениями как на улицах, так и в интернете.

Напомним, в преддверии Рождества в Германии отменили не менее девяти праздничных ярмарок и зимних мероприятий. Среди причин — дефицит муниципальных бюджетов, рост расходов на обеспечение безопасности и организационные трудности. По данным Немецкого объединения городского маркетинга, в 2025 году лишь 1,7% опрошенных организаторов ярмарок смогли получить прибыль с учётом всех затрат.