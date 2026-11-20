Манул Борис из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» впервые в жизни перешагнул отметку в семь килограммов. Пушистый любимец публики за неделю прибавил ещё 300 граммов и теперь весит рекордные 7 килограммов 50 граммов, сообщили в зоопарке.

Контрольное взвешивание состоялось 19 ноября. Ещё 12-го числа весы показывали 6 килограммов 750 граммов, а в начале сентября Борис был заметно стройнее — всего 4 килограмма 50 граммов. Таким образом, за осень манул набрал ровно три килограмма и с большим отрывом превзошёл собственный прошлогодний рекорд в 6,4 килограмма.

В «Роевом ручье» достижение питомца описали с царским размахом, назвав Бориса манулом-тяжеловесом. Сам виновник торжества, по словам сотрудников, принял поздравления с невозмутимым спокойствием, прикрыл глаза и отправился к миске. В зоопарке шутят, что хвостатый научился лежать так, чтобы не тратить ни одной лишней калории.

Столь внушительный набор веса для манула — естественная подготовка к холодам. Осенью эти хищники накапливают подкожный жир, а их мех становится гуще и светлее. Всё это помогает переживать суровую сибирскую зиму. За состоянием Бориса следят специалисты, которые регулируют его рацион. Сам пушистый рекордсмен продолжает зажировку и пока не собирается останавливаться.

Между тем манул Тимофей из Московского зоопарка тоже продемонстрировал готовность к зиме. Пушистый хищник стал чаще гулять по территории, забираться на ветки и специальные полочки, а также разыскивать перепёлок, спрятанных сотрудниками под брёвнами. В зоопарке заверили, что Тимоша готов к снегопадам, тем более что расчистить дорожки ему поможет сотрудник по имени Денис.