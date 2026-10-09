Секрет «матрёшки» раскрыт: Фермеры в России смогут сушить телят в умном контейнере на колёсах

Российские учёные разработали необычное устройство для защиты новорождённых телят от переохлаждения. Специальная мобильная сушилка должна помогать животным быстрее обсыхать после появления на свет и снижать риск заболеваний. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Авторами изобретения стали специалисты Кубанского государственного аграрного университета имени Трубилина. Разработчики уже получили патент на конструкцию, которая может оказаться особенно востребованной на фермах в холодное время года.

Как пояснили ветеринары, первые дни жизни представляют серьёзное испытание для маленьких животных. После рождения их шерсть остаётся влажной из-за покрывающей тело слизи. Обычно корова вылизывает детёныша, однако естественного ухода не всегда достаточно для полного высыхания.

Даже летом мокрый телёнок может переохладиться из-за сквозняка и заболеть. Поэтому перед прогулками и перемещением в другие помещения малышу необходимо окончательно обсохнуть.

Решить проблему учёные предложили с помощью конструкции, напоминающей матрёшку. Устройство состоит из двух вложенных друг в друга камер. Внешняя оболочка защищает животное от окружающего воздуха, а внутренняя имеет специальные отверстия, обеспечивающие циркуляцию тёплого потока.

Главная особенность разработки скрывается в техническом оснащении. Предусмотрены обогреватель, вентилятор, система кондиционирования и датчики для контроля температуры и влажности. Управлять сушилкой можно с помощью расположенных на корпусе панелей или дистанционного пульта.

Для удобства фермеров контейнер планируется установить на колёса. По задумке авторов, телёнок сможет находиться внутри до полного высыхания в комфортных и защищённых условиях.

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