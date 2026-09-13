Секрет молодости Розенбаума: В день 75-летия артист признался, что чувствует себя на 40

Александр Розенбаум признался, что в течение дня ощущает себя человеком совершенно разного возраста. В день 75-летия музыкант рассказал 78.ru, почему именно сцена помогает ему забывать о боли и чувствовать себя моложе.

Чувствовать себя молодым Розенбауму помогает сцена. Видео © 78.ru

По словам артиста, утром он ощущает себя гораздо старше своего паспортного возраста, а к середине дня состояние меняется. Во время выступления разница особенно заметна: выходя к зрителям, Розенбаум чувствует себя на 40–45 лет.

«Утром 89, к 2-3 часам дня — 60 где-то, на сцене мне 40-45. Вечерком тяну до 2 часов ночи на уровне 55-60, с утра — 89. Сцена — это наркотик. Снимает огромное количество — у меня голова отвинчивалась от зубных болей, я выходил на сцену, и проходило всё», — рассказал музыкант.

Розенбаум объяснил такой эффект физиологическими процессами. По его словам, во время выступления происходит мощный выброс адреналина и других биохимических веществ, которые способны временно снижать ощущение боли и вызывать эмоциональный подъём.

Артист также напомнил о медицинском прошлом. До начала музыкальной карьеры он работал врачом скорой помощи и подчеркнул, что бывших медиков не бывает.

Александр Розенбаум родился 13 сентября. В 2026 году народный артист России отмечает свой 75-летний юбилей. Прежде чем посвятить себя сцене, Александр Яковлевич получил медицинское образование. Он работал врачом-терапевтом на скорой помощи по специальности анестезиолог-реаниматолог. Свой путь в музыке будущий мэтр начал еще в детсёве с игры на фортепиано и гитаре. Профессиональная сольная карьера исполнителя стартовала в начале 1980-х годов. Сегодня дискография автора-исполнителя насчитывает десятки альбомов, а его визитной карточкой стала песня «Вальс-бостон».

Ранее Life.ru писал о том, что Розенбаум собирается отметить 75-летие на сцене. Музыкант признался, что на протяжении всей карьеры привык встречать день рождения вместе со зрителями.