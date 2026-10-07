«Секрет счастья — любовь»: У дома детства Путина появился 200-метровый мурал

На фасаде дома в Басковом переулке Петербурга, где прошли детские годы Владимира Путина, ко дню рождения президента появился мурал площадью около 200 квадратных метров. Работу создал художник Филипп Дульмаченко в рамках проекта «Счастье — это…».

В основу композиции легли слова российского лидера о семье, произнесённые на ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года.

«Что касается секрета семейного счастья — это любовь», — сказал тогда Путин. Эта фраза стала смысловым центром новой работы

По словам Дульмаченко, авторы хотели соединить в одном образе дом, семью и любовь — то, из чего для многих складывается ощущение счастья.

«Идея рисунка заключалась в следующем: дом, семья, любовь — вещи, из которых для многих и складывается само ощущение счастья. Слова Владимира Владимировича о секрете семейного счастья, по-моему, здесь подходят больше всего», — рассказал художник.

Автор также рассчитывает, что мурал станет примером диалога Петербурга с сообществом уличных художников. По его словам, историческая архитектура города требует особенно бережного отношения к стрит-арту и поиска форм, которые органично вписываются в существующую среду.

Ранее Life.ru собрал семь ключевых адресов из петербургской биографии Владимира Путина — от роддома на улице Маяковского до Смольного. Среди них и дом № 12 в Басковом переулке, где семья будущего президента жила в коммунальной квартире. Именно здесь Путин провёл детские годы, а неподалёку находилась его первая школа.