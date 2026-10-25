Секрету 1600 лет: Учёные повторили трюк римских мастеров со стеклом, меняющим цвет

Британским исследователям удалось воспроизвести необычное стекло, которое мастера Древнего Рима создавали ещё 1600 лет назад. Материал способен менять цвет с зелёного на красный в зависимости от освещения. Как сообщает The Guardian, учёные добились сходства с одним из самых загадочных античных сосудов — кубком Ликурга.

Этот кубок изготовили в IV веке нашей эры. Сегодня он хранится в Британском музее в Лондоне. При обычном освещении сосуд кажется нефритово-зелёным, но стоит подсветить его с обратной стороны, как стекло становится рубиново-красным.

Повторить эффект смогли исследовательница Шеффилдского университета Лиза Холландс и профессор Кэролайн Джексон. Они воссоздали состав стекла с использованием древнеримских материалов и добавили в расплав золото и серебро. Температура при изготовлении превышала 1000 градусов.

Секрет заключается в мельчайших металлических частицах, которые образуются при остывании стекла. Они по-разному взаимодействуют со светом: при прохождении лучей сквозь материал задерживают синие и зелёные составляющие спектра, пропуская красные и оранжевые. При отражённом свете стекло выглядит зелёным. Это явление называется дихроизмом.

Попытки получить похожий материал предпринимались и раньше, в том числе в 1960-х годах. Однако, по оценке профессора Университетского колледжа Лондона Иэна Фристоуна, исследователи из Шеффилда сумели гораздо точнее передать оттенки оригинала. При этом результат сильно зависит от условий внутри печи — даже положение стекла во время изготовления может повлиять на его цвет.

Сам кубок украшен изображением древнегреческого царя Ликурга, которого опутывают виноградные лозы. Учёные допускают, что переход от зелёного к красному мог символизировать созревание винограда, а сосуд использовали во время пиршеств или особых церемоний. Однако это лишь одна из версий.

Теперь древняя технология получила современное воплощение. Художник Эллиот Уокер создал скульптуру из подобного стекла, объединив мотивы мифа о Ликурге с образом Атланта. Работу представят в шеффилдской галерее Millennium Gallery с 6 по 15 ноября, после чего она займёт постоянное место в Музее стекла Тёрнера.

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