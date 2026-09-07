«Секс» жив и уже на пенсии: Как сложилась судьба бойца с необычным позывным

Боец ДНР Сергей Жолобенко, получивший известность благодаря позывному Секс, уже четвёртый год живёт на гражданке. Сейчас ему 62 года, а со службы его списали по возрасту, выяснил журнал «Пост-».

В армии ДНР мужчина провёл девять лет. После начала СВО он участвовал в боях за Мариуполь и Авдеевку, а в декабре 2022 года вышел на военную пенсию. Жолобенко пытался вновь заключить контракт и обращался в военкоматы Ростова-на-Дону и Новочеркасска, однако получил отказ.

«Меня списали как инвалида и по возрасту», — рассказал он.

Инвалидность третьей группы Сергей получил после тяжёлого ранения в 2015 году. «Урал», в котором он ехал, подорвался на мине, после чего мужчина серьёзно повредил ноги и около полугода провёл в госпиталях.

Позже он вернулся в строй и служил водителем. Среди прочего Жолобенко занимался перевозкой погибших сослуживцев, что, по словам мужчины, тяжело сказалось на его эмоциональном состоянии.

Первоначально позывной бойца звучал как Экстрасенс, однако для переговоров по рации его сочли слишком длинным и сократили до Секса. До службы мужчина работал сварщиком и занимался художественной ковкой, но после увольнения вернуться к профессии уже не смог из-за здоровья.

Сейчас Жолобенко живёт в посёлке под Мариуполем вместе с супругой и котом Дымком.

Ранее Герой России Владислав Головин раскрыл историю своего позывного Струна. Изначально военнослужащего называли Струна-2, поскольку позывной Струна принадлежал командиру роты.