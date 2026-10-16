Секунда, которая ломает банки: IT-архитектор объяснил, зачем миру менять правила отсчёта времени

Одна дополнительная секунда способна нарушить работу банковских систем, сбить последовательность финансовых операций и создать проблемы с обработкой данных. Именно поэтому отказ от корректировки мирового времени с учётом вращения Земли давно назрел. Об этом Life.ru рассказал IT-архитектор, консультант по менеджменту Максим Цепков, комментируя решение перейти с 2027 года на непрерывную шкалу всемирного времени UTC.

По словам эксперта, главная опасность заключается в сложности обработки нестандартных временных поправок. Современные информационные системы работают с точностью до долей секунды, а потому даже небольшое изменение привычного порядка отсчёта требует специальных алгоритмов.

Любая ручная корректировка усложняет систему, потому что её надо специальным образом учитывать при вычислении временных интервалов Максим Цепков IT-архитектор

Особенно чувствительны к таким изменениям распределённые системы, где операции одновременно обрабатываются на множестве серверов. Например, действие пользователя из Новосибирска может фиксироваться в Москве или за рубежом. Если разные части системы неодинаково учитывают добавленную секунду, временные метки могут перестать отражать правильную последовательность событий.

Эксперт напомнил, что сложности с календарными расчётами уже возникали на рубеже тысячелетий. Тогда программистам пришлось устранять ошибки, связанные не только с переходом на 2000 год, но и с определением високосных лет. Дело в том, что 2000 год, в отличие от 1900-го, был високосным, и программы, не учитывавшие это исключение, могли неправильно обрабатывать дату 29 февраля.

Корректировка на одну секунду, по словам Цепкова, представляет дополнительную сложность из-за своей нерегулярности. Она может влиять на расчёт временных интервалов и обработку событий, если программное обеспечение не предусматривает подобных изменений. При этом постепенное расхождение гражданского времени с астрономическим эксперт не считает серьёзной проблемой.

С 20 мая 2027 года международная система UTC перейдёт на непрерывный отсчёт без добавления или удаления отдельных секунд. Допустимое расхождение со временем, определяемым вращением Земли, увеличат до одного часа. По мнению Цепкова, такое решение позволит упростить информационные системы и снизить риски технических сбоев.

Ранее Life.ru рассказывал, что мировое время перестанут корректировать с учётом вращения Земли в 2027 году. Соответствующее решение приняли на международной конференции по мерам и весам в Версале. Помимо отказа от високосных секунд, специалисты обсуждали новый эталон секунды и создание единой шкалы времени для Луны.