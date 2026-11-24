Секунда спасла жизнь: В Кузбассе водитель успел проскочить мост перед обрушением
В Кузбассе водитель проехал по мосту за секунду до его разрушения
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В Кемеровской области водитель автомобиля чудом успел проехать по понтонному мосту через реку Томь за считаные секунды до того, как переправу разорвало сильным течением. Опасный момент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.
Инцидент произошёл 23 ноября в районе посёлка Майзас Междуреченского муниципального округа. На опубликованных Telegram-каналом «Новости Кузбасса» кадрах видно, как автомобиль преодолевает переправу и выезжает на берег. Почти сразу после этого конструкция моста разъединяется под напором воды и льда.
Причиной происшествия стали мощное течение реки и обильная шуга — скопление рыхлого льда в воде. Переправу разорвало около 11:11 по местному времени.
Глава Междуреченского округа Павел Камбалин сообщил, что движение по мосту полностью прекращено. Ещё до происшествия на переправе действовали ограничения для большегрузного транспорта.
Из-за повреждения моста посёлки Майзас и Ортон лишились прямого автомобильного сообщения с остальной территорией округа. При этом местные фельдшерско-акушерские пункты продолжают работать, в магазинах имеются продукты, а в медицинских учреждениях — необходимые лекарства.
В округе введён режим повышенной готовности. Специалисты обследовали повреждённую конструкцию, а Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации переправы.
Ранее Life.ru сообщал об обрушении автомобильного моста в Приморском крае, причиной которого мог стать проезд лесовоза.
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