В Кемеровской области водитель автомобиля чудом успел проехать по понтонному мосту через реку Томь за считаные секунды до того, как переправу разорвало сильным течением. Опасный момент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл 23 ноября в районе посёлка Майзас Междуреченского муниципального округа. На опубликованных Telegram-каналом «Новости Кузбасса» кадрах видно, как автомобиль преодолевает переправу и выезжает на берег. Почти сразу после этого конструкция моста разъединяется под напором воды и льда.

Причиной происшествия стали мощное течение реки и обильная шуга — скопление рыхлого льда в воде. Переправу разорвало около 11:11 по местному времени.

Глава Междуреченского округа Павел Камбалин сообщил, что движение по мосту полностью прекращено. Ещё до происшествия на переправе действовали ограничения для большегрузного транспорта.

Из-за повреждения моста посёлки Майзас и Ортон лишились прямого автомобильного сообщения с остальной территорией округа. При этом местные фельдшерско-акушерские пункты продолжают работать, в магазинах имеются продукты, а в медицинских учреждениях — необходимые лекарства.

В округе введён режим повышенной готовности. Специалисты обследовали повреждённую конструкцию, а Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации переправы.